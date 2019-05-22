МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Отток иностранного капитала с российского рынка акций в апреле замедлился до 6,5 миллиарда рублей с 26 миллиардов в марте, говорится в обзоре Банка России "Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки".

"Рост российского рынка по-прежнему обеспечивался преимущественно локальными инвесторами, поскольку иностранные инвесторы продолжили сокращать свои вложения в российские акции. В то же время отток иностранного капитала с рынка акций замедлился с 26 до 6,5 миллиарда рублей", — говорится в обзоре.

Ситуация на российском финансовом рынке в апреле была умеренно позитивной, отмечает регулятор. В большинстве сегментов рынка наблюдался рост цен активов, что было преимущественно связано с глобальным увеличением спроса на риск. На настроение инвесторов позитивно повлияли данные по экономическому росту в США и Китае, которые оказались выше ожиданий аналитиков.

Согласно данным EPFR Global, в апреле приток средств иностранных инвесторов в страны с формирующимся рынком увеличился до 4 миллиардов долларов с 0,8 миллиарда долларов в марте.