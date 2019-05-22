МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Динамика депозитов населения в первом квартале 2019 года оказалась умеренно негативной. Объем средств в банках хоть и снизился в номинальном выражении, однако темпы снижения были небольшими – —0,9%. Стоит отметить, что слабая динамика депозитов в начале года соответствует тенденции последних лет. Для сравнения, в 2018 году (январь-март) объем вкладов физлиц в банках вырос лишь на 0,3%, а за аналогичные периоды 2017 и 2016 годов депозиты сократились на 1% и на 3% соответственно. В абсолютных величинах средств населения в банках в январе-марте 2019 года стало меньше на 247 миллиардов рублей, а суммарный объем депозитов на 1 апреля составил 28,2 триллиона рублей.

Результат 2019 года по динамике депозитов хоть и был отрицательным, но наблюдался после значительного увеличения в предыдущем квартале. Объем вкладов в сентябре-декабре 2018 года вырос на 5,7%, что стало наилучшим квартальным приростом депозитов с 2016 года. При этом значительное влияние на динамику депозитов как в конце 2018 года, так и в начале 2019 года оказала валютная переоценка. В частности, без учета влияния этого фактора прирост в четвертом квартале составил 4,5%, а в январе-марте текущего года – +0,7%. Для сравнения, за три месяца 2018 и 2017 годов депозиты в реальном выражении выросли на 0,4% и 0,7% соответственно. Таким образом, реальный прирост средств вкладчиков в первом квартале 2019 года был на уровне последних лет.

В целом же за последние 12 месяцев (с 1 апреля 2018 года по 1 апреля 2019 года) объем депозитов в банках вырос в номинальном выражении на 8,3% (реальный прирост составил 5,8%). При этом темпы прироста вкладов населения оказались ниже, чем динамика пассивов в целом. На этом фоне доля вкладов в пассивах снизилась до 30,6% на 1 апреля 2019 года против 31,2% на аналогичную дату прошлого года. Одной из основных причин сложившейся ситуации является относительно невысокие процентные ставки, что заметно снизило интерес населения к вкладам. Кроме того, снижение реальных располагаемых доходов также выступает сдерживающим рост депозитов фактором. Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что в среднесрочной перспективы ждать бурного роста депозитов не стоит, а доля депозитов в пассивах может по-прежнему снижаться.

РЕКОРДНОЕ ЧИСЛО БАНКОВ ХАРАКТЕРИЗОВАЛОСЬ СНИЖЕНИЕМ ДЕПОЗИТОВ

Для оценки ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, агентство РИА Рейтинг по заказу АЭИ "Прайм" провело анализ и подготовило рейтинг банков России по объему депозитов физических лиц на 1 апреля 2019 года. В рейтинг включены 379 банков (которые включены в реестр системы страхования вкладов), привлекающих средства населения и по которым опубликована отчетность согласно форме №101 на сайте Центробанка РФ. Методика составления рейтинга предусматривает агрегирование данных оборотных ведомостей банков.

Из представленных в рейтинге кредитных организаций в первом квартале только 30,9% банков смогли продемонстрировать положительные темпы прироста привлеченных средств физических лиц. Для сравнения, в первом квартале 2018 года прирост наблюдался у 43%, а в первом квартале 2017 – у 50% соответственно. Таким образом, текущий квартальный результат стал одним из худших за всю современную историю российского банковского сектора.

Среди разных размерных групп банков, ранжированных по размеру депозитов и разделенных по 100 банков, доля с приростом депозитов колебалась достаточно сильно (от 26% до 39%). Наибольшей долей с приростом депозитов характеризовались банки, расположившиеся с 201 по 300 места. Тогда как у группы банков с 101 по 200 места по размеру депозитов доля с приростом была наименьшей. В свою очередь у ТОП-100 банков доля составила 33%. Стоит отметить, что крупнейшие банки чаще показывали прирост депозитов. Так, из ТОП-25 банков по размеру депозитов прирост наблюдался у 40%, а в ТОП-10 у 60%. Таким образом, у крупнейших банков результат был намного лучше.

Крупные банки не только чаще характеризовались положительной динамикой, но и в целом динамика их вкладов была лучше. Объем вкладов, который контролирует ТОП-10 банков, за квартал увеличился на 1,5% — до 22 триллионов рублей. Стоит отметить, что весь прирост был обеспечен банком "ФК Открытие", как результат объединения с Бинбанком, тогда как без учета объединения объем депозитов ТОП-10 банков в январе-марте снизился бы на 0,2%. Суммарный объем депозитов у банков ТОП-25 вырос 1,1% (-0,5% без учета объединения). У других размерных групп динамика оказалась отрицательной, в частности, у банков с 101 по 200 места сокращение депозитов составило 9,3%. Тогда как у оставшихся банков (за пределами ТОП-200) сумма средств населения уменьшилась еще больше – на 13,6%.

Разница в динамике депозитов физических лиц в разных размерных группах привела к росту концентрации средств населения. Доля ТОП-10 кредитных организаций на рынке вкладов в первом квартале 2019 года увеличилась на 0,8 процентного пункта — до 78,2% на 1 апреля 2019 года. На ТОП-25 банков в текущем рейтинге приходится 88,4% депозитов (+0,5% за квартал). При этом доля первой сотни выросла на 0,2 процентного пункта — до 98%. Стоит отметить, что очень быстрый рост концентрации является следствием объединения банков, а также результатом более быстрого органического роста у многих лидеров российского банковского сектора.

Первая десятка крупнейших по объему депозитов банков в первом квартале 2019 году достаточно сильно трансформировалась, однако в целом состав участников не поменялся. Так, укрепить свои позиции в числе крупнейших смогли Россельхозбанк, банк "ФК Открытие" и Московский кредитный банк, которые поднялись на одну позицию каждый, и в текущем рейтинге занимают 3-е, 6-е и 8-е места соответственно. В свою очередь остаться на своих местах в первой десятке смогли два лидера банковского рынка – Сбербанк и ВТБ, а также ГПБ (Газпромбанк) и Почта Банк, которые занимают 5-е и 10-е место соответственно. С другой стороны, Альфа-банк, Райффайзенбанк и Совкомбанк и опустились каждый на одну позицию до 4-о, 7-о и 9-о места в рейтинге на 1 апреля.

ГОСБАНКИ ЛИДИРУЮТ ПО ДИНАМИКЕ ВКЛАДОВ

Согласно результатам исследования, проведенного экспертами РИА Рейтинг, первый квартал стал наиболее удачным в плане привлечения средств клиентов для госбанков, которые смогли укрепить свои позиции относительно частных и иностранных банков. По расчетам экспертов РИА Рейтинг, лидерами стали госбанки, объем депозитов у которых за три месяца 2019 год вырос на 1,2%. Однако, как уже указывалось выше, это стало следствием объединения банка "ФК Открытие" и Бинбанка. Тогда как без учета этого объединения госбанки показали снижение на 0,66%. В свою очередь у частных банков объем депозитов уменьшился на 0,73%. Иностранные же банки характеризовались самым слабым результатом, а объем депозитов у этого типа банков сократился на 2% за первые три месяца 2019 года. По мнению экспертов РИА Рейтинг, снижение депозитов у иностранных банков объясняется значительной долей валютных вкладов у них и соответственно более сильным влиянием валютной переоценки.

Среди банков из первой сотни наибольшим приростом депозитов в абсолютном выражении характеризовался банк "ФК Открытие", вклады населения которого в первом квартале увеличились на 380 миллиардов рублей. Таким образом, объединение двух достаточно крупных банков сделало банк "ФК Открытие" лидером сразу по нескольким показателям. Вторым по масштабам прироста стал ВТБ, прирост средств на счетах физлиц составил 90 миллиардов рублей. Третьей и четвертой кредитными организациями по приросту вкладов в первом квартале стали Московский кредитный банк и Россельхозбанк, а объем вкладов у них увеличился на 37 и 31 миллиард рублей соответственно. Замыкает пятерку банков по приросту депозитов в абсолютном выражении ГПБ (Газпромбанк), депозиты которого с начала года выросли на 29 миллиардов рублей.

С другой стороны, наибольшим сокращением депозитов среди крупнейших банков характеризовался Сбербанк, вклады у этого банка за январь-март 2019 года уменьшились на 209 миллиардов рублей. Стоит отметить, что даже такое снижение депозитов Сбербанка не повлияло на его лидирующие позиции в рейтинге, он по-прежнему в 3 раза опережает своего главного преследователя. Также достаточно большое сокращение депозитов в начале 2019 года наблюдалось у Альфа-банка и Промсвязьбанка – 38 и 18 миллиардов рублей соответственно.

Лидером по относительному приросту среди ТОП-100 банков по объему вкладов стал также банк "ФК Открытие". В первом квартале 2019 года депозиты у этого банка выросли почти в 2 раза. Вторым по темпам прироста депозитов среди крупнейших стал банк Объединенный капитал, вклады которого выросли на 18,2%, в результате чего банк смог занять 85-е место в рейтинге (+14 позиций). Третье и четвертое место по относительной динамике среди крупнейших кредитных организаций занимают банк "Солидарность" и Московский кредитный банк, прирост у которых составил +11% и +10% соответственно. При этом банк "Солидарность" смог подняться на шесть позиций до 71-о места в текущей рейтинге, а Московский кредитный банк расположился на 8-м месте (+1 позиция).

По мнению экспертов РИА Рейтинг, 2019 год для российских банков с точки зрения привлечения вкладов населения будет примерно на уровне 2018 года. Сдерживать рост вкладов будут невысокие процентные ставки в экономике и слабая динамика реальных располагаемых доходов. Вклады населения в целом по итогам 2019 года могут вырасти в номинальном выражении на 8-12%.