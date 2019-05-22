МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Банк России в первом квартале 2019 года выявил порядка 50 мошенников, которые из-за рубежа под видом форекс-дилеров выманивали деньги, сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

"Поле (к концу 2018 года — ред.) как-то расчищено было, но за первый квартал мы еще выявили порядка 50 нелегальных форексеров. Не то, чтобы форексеры, а откровенные мошенники, которые под видом форекс-деятельности, которую предлагают из-за рубежа, а просто выманивают деньги", — сказал он на конференции "Российский фондовый рынок 2019".

Он напомнил, что в прошлом году ЦБ предпринял колоссальные усилия по зачистке рынка от нелегальной форекс-деятельности: в конце года было выявлено больше 220 компаний, которые представляют псевдолегальную форекс-деятельность на территории РФ.