МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Банк России активно разбирается с кейсом, когда рестораны не принимают банковские карты к оплате, готов проводить контрольные закупки, заявил журналистам зампред регулятора Дмитрий Скобелкин.

"Мы с этим вопросом активно разбираемся, он у нас на контроле. Мы направляем информацию в правоохрану, мы имеем право проводить контрольные закупки. Сейчас уже мы участвуем, у нас сейчас 26 заявок на проведение контрольных мероприятий, в том числе о которых вы говорили сейчас (по приему карт ресторанами — ред.)", — сказал зампред ЦБ.

По его словам, в этом кейсе существует несколько вопросов. "Во-первых, я не могу сказать, что это повальная ситуация. Во-вторых, нужно понимать еще и объективную сторону вопроса. То, что они не принимают карты, это, конечно безобразие, они не имеют право этого делать. Другое дело, насколько мне известно, рестораны, особенно крупные и дорогие, они закупают продукцию на рынках за наличные. Поэтому потребность в нале где-то она объективна, но не принимать карты, это конечно, полное безобразие", — подчеркнул Скобелкин.

По словам зампреда ЦБ, теневая экономика будет всегда испытывать спрос на наличность. "На сегодняшний день банковский сектор фактически таких услуг не предоставляет, я имею в виду "нелегальную наличность"… И поэтому сейчас различные пути для получения наличных они используются", — сказал он.

Зампред ЦБ напомнил, что регулятор с 1 января 2019 года получил право проводить контрольные закупки в банках. "Мы зарегистрировали где-то в начале февраля инструкцию, которая описывает эту процедуру и буквально две недели назад у нас вышел внутренний нормативный акт", — заключил он.

Скобелкин еще в апреле текущего года говорил, что Банк России намерен выяснить, по какой причине некоторые рестораны не принимают карты к оплате от посетителей. Он тогда отмечал, что ЦБ может принять меры, если в этом вопросе выявится незаконная практика. Скобелкин занимает пост зампреда ЦБ с 2013 года. На этом посту он курирует, в том числе, вопросы валютного контроля, информбезопасности, противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма.