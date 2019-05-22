МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе постановления нижестоящего суда, который взыскал бывшего председателя правления и одного из бенефициаров Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева около 2,8 миллиарда рублей в пользу зерновой компании "Настюша", в которой идет процедура банкротства.

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, окружной арбитраж отклонил кассационные жалобы Ананьева на два принятых в марте постановления Девятого арбитражного апелляционного суда. Апелляционный суд тогда по заявлению конкурсного управляющего "Настюши" Антона Никеева признал недействительными два договора поручительства, по условиям которых зернокомпания поручилась за своего гендиректора и бенефициара Игоря Пинкевича при получении им двух займов от Ананьева.

Договоры займов между Ананьевым и Пинкевичем, как сообщил представитель управляющего в суде, были заключены в ноябре 2010 года и в июле 2011 года. Зерновая компания как поручитель исполнила обязательства за заемщика. Апелляционный суд применил последствия недействительности сделок, обязав Ананьева вернуть полученные от "Настюши" денежные средства. При этом апелляционная инстанция отменила определения арбитражного суда Москвы, рассматривающего дело о банкротстве "Настюши" и первоначально отклонившего требования Никеева.

Данная задолженность Ананьева перед "Настюшей", подтвержденная уже судебными актами двух инстанций, стала основанием для обращения Никеева в столичный арбитраж с заявлением о банкротстве экс-бенефициара ПСБ. Суд начнет проверять его обоснованность 28 мая.

Группа "Настюша" — крупная российская сельскохозяйственная и пищевая компания с активами в России и Казахстане. Арбитраж Москвы в феврале 2018 года признал "Настюшу" банкротом. По состоянию на 29 ноября 2017 года братья Дмитрий и Алексей Ананьевы через Promsvyaz Capital B.V. владели 50,03% акций Промсвязьбанка. ПСБ с конца 2017 года проходил процедуру санации через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора, созданного Банком России. Сейчас на базе ПСБ создан опорный банк для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Единственным акционером банка является Росимущество. Арбитраж Москвы в настоящее время рассматривает иск новой администрации ПСБ о взыскании более 282 миллиардов рублей убытков с Ананьевых, а также членов правления и топ-менеджеров.