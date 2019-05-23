МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Основной кредитор Антипинского НПЗ, Сбербанк, воспользовавшись правом взыскания залога, получил 80% акций завода, пишет в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

По данным издания, Дмитрий Мазуров и Владимир Калашников, которые были основными собственниками Антипинского НПЗ, утратили свои доли. Они паритетно владели 80% АО "Антипинский НПЗ" через кипрскую Vikay Industrial, теперь этот пакет передан SBPR Cyprus SPV Limited, которая принадлежит Сбербанку. Остальные 20% завода по-прежнему принадлежат Николаю Егорову через ООО "Энергетика. Содружество. Успех", пишет газета.

Источники издания сообщили, что в залоговом договоре по кредиту 2013 года на 1,75 миллиарда долларов со Сбербанком было прописано условие, по которому в случае остановки завода банк может забрать акции Vikay. При этом Сбербанк не собирается владеть активом и намерен его продать, основным претендентом является азербайджанская Socar, отмечает издание.

В ближайшее время, по данным газеты, Socar может создать СП со Сбербанком, которому будет передан контрольный пакет НПЗ. При этом юрлицо АО "Антипинский НПЗ" могут все равно обанкротить, а работа завода продолжится в рамках давальческой схемы поставки нефти, рассказал изданию источник. Предполагалось, что Socar войдет в СП через недавно созданную кипрскую Socar Russia Investments Ltd, отмечает газета.

По данным издания, срок завершения переговоров по сделке с Socar истекает 1 июля. Если сделка не состоится, по словам собеседников газеты, Сбербанк может рассмотреть передачу Антипинского НПЗ "Сафмару" Михаила Гуцериева в качестве "резервного варианта". При этом источники газеты расходятся во мнениях, будет ли при этом Сбербанк продавать актив сразу и с долгом или сначала завершит его банкротство и затем продаст без долга.