МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Объем кредитов, выданных в РФ, в апреле 2019 года вырос на 13% в годовом выражении, превысив 786,92 миллиарда рублей, говорится в пресс-релизе Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

"В апреле 2019 года было выдано 3,28 миллиона новых кредитов общим объемом свыше 786,92 миллиарда рублей. Количество выданных кредитов выросло на 13%, объемы кредитования также выросли на 13% по сравнению с апрелем прошлого года, когда было выдано 2,91 миллиона кредитов на 694,23 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Лидером по темпам роста кредитования в апреле стал сегмент кредитных карт. Количество новых карт выросло в годовом выражении на 16%, при этом объемы кредитных лимитов выросли на 34%. В апреле текущего года было выдано 1,11 миллиона карт с общим лимитом 88,75 миллиарда рублей. Средний одобренный лимит по карте увеличился на 16% — до 80 тысяч рублей.

Количество кредитов наличными выросло на 19%, при этом объем кредитования увеличился на 27%. Было выдано 1,52 миллиона кредитов наличными на 416,54 миллиарда рублей. Средний размер выданного кредита наличными вырос на 7% — до 273 тысяч рублей.

Количество новых автокредитов выросло на 7%, объемы выдачи увеличились на 21%. В апреле было выдано 64,04 тысячи кредитов на 51,92 миллиарда рублей. Средний размер нового автокредита вырос на 13% — до 811 тысяч рублей.

Количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков в апреле, снизилось в годовом выражении на 21%, денежные объемы кредитования снизились на 12%. Было выдано 90,05 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 200,75 миллиарда рублей. Средний размер нового ипотечного кредита увеличился на 12% — до 2,23 миллиона рублей.

За четыре месяца банки РФ выдали 12,35 миллиона новых кредитов на общую сумму 2,79 триллиона рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество новых кредитов выросло на 14%, а объемы кредитования — на 18%.