МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль страховой группы "Согаз" по МСФО в 2018 году выросла на 65,3% по сравнению с 2017 годом, до 50,5 миллиарда рублей, став рекордной для группы, следует из сообщения страховщика.

Рекордными стали также и сборы премий (без учета ОМС) — они выросли на 26,9% по сравнению с показателем 2017 года, до 224,9 миллиарда рублей. Отмечается, что показатели отражены с учетом деятельности приобретенной группы "ВТБ Страхование" за ноябрь-декабрь и акционирования НПФ "Газфонд", в результате которого "Согаз" получил права на 33,33% его акций.

"Знаковым событием, оказавшим существенное влияние не только на группу, но и на российский страховой рынок и финансовую отрасль в целом, стало закрытие сделки по приобретению группы "ВТБ Страхование". Благодаря успешной работе в отчетном периоде группа "Согаз" не только показала рост по основным показателям в сравнении с результатами 2017 года, достигнув рекордных для себя сборов и чистой прибыли, но и укрепила свое лидерство как на рынке классического страхования, так и с учетом страхования жизни", — прокомментировал председатель правления "Согаза" Антон Устинов.

По итогам 2018 года наибольшую долю в портфеле группы занимает страхование имущества, сборы по нему составили 58,3 миллиарда рублей (соответствует уровню 2017 года). На втором месте — ДМС, сборы увеличились до 56,6 миллиарда рублей (+6,6%). Тройку замыкает страхование жизни, сборы по этому направлению увеличились в 2,3 раза, до 27,6 миллиарда рублей. При этом наибольший прирост сборов "Согаза" наблюдается в страховании от несчастных случаев — объем премий по этому направлению увеличился в 5,3 раза, до 24 миллиардов рублей. Сборы по ОСАГО выросли на 6,5%, до 15,8 миллиарда рублей, по каско — на 22,8%, до 10 миллиардов.

Совокупные страховые выплаты "Согаза" в минувшем году выросли на 48% и составили 123 миллиарда рублей. Активы группы достигли 687,3 миллиарда рублей (рост на 93,4%). Страховые резервы (брутто) выросли на 110%, до 401,1 миллиарда рублей. Объем собственных средств увеличился до 151,9 миллиарда рублей (+38,6%).

Группа ВТБ и "Согаз" в конце мая 2018 года подписали соглашение об объединении страхового бизнеса. В октябре "Согаз" купил 100% "ВТБ Страхования". Объединение страховых активов планируется на базе "Согаза", но на первом этапе компании группы "ВТБ Страхование" продолжат работать под своим брендом. Кроме того, до завершения интеграции они продолжат выполнять свои обязательства перед клиентами в полном объеме, подчеркнули тогда в ВТБ.