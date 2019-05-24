МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Банк России хочет обязать банки оказывать услуги через Единую биометрическую систему (ЕБС), пишет в пятницу газета "Ведомости" со ссылкой на презентацию регулятора, представленную в Санкт-Петербурге на прошлой неделе.

Это инициатива ЦБ, "Ростелеком" обеспечивает лишь техническую возможность, говорит его представитель. Поправки готовят ЦБ и министерство цифрового развития. Госдума обсуждает с ЦБ этот вопрос, сказал председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Законопроект может появиться уже в июле.

ЕБС, оператором которой выступает "Ростелеком", заработала летом 2018 года. Система позволяет россиянам, сдавшим биометрию – изображение лица и слепок голоса – в одном банке, открывать счета, брать кредиты и проводить другие операции в любом другом без визита в отделение.

Закон обязывает банки собирать и передавать биометрию граждан в ЕБС (сейчас – минимум в 20% офисов, со следующего года – во всех), но предоставлять ли с ее помощью услуги, они решают сами.

ЦБ и "Ростелеком" активно продвигают свою систему, отмечает газета. Они начали информационную кампанию в поддержку ЕБС: ездят по стране, рассказывая банкирам и журналистам о плюсах системы, – в ходе такой поездки и состоялась упомянутая презентация.

Вместе с тем против ЕБС выступает Сбербанк: у него есть своя система идентификации, и пока он далеко впереди ЦБ. В октябре президент Сбербанка Герман Греф говорил, что в базе банка уже "миллионы" данных клиентов, – в ЕБС было на три порядка меньше.