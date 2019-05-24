МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Акции ВТБ после информации об увеличении дивидендов смогут ликвидировать недооцененность на рынке и еще подрасти, не исключают опрошенные агентством "Прайм" аналитики.

Акции ВТБ, второго по активам российского банка, взлетали накануне вечером до полугодового максимума в 3,89 копейки на информации о том, что банк заложил в новую стратегию развития на 2019-2022 годы дивидендные выплаты в размере 50% чистой прибыли по МСФО. В итоге к закрытию торгов акции ВТБ выросли на 10,13%, до 3,875 копейки. О том, что ВТБ вернется к практике выплаты дивидендов в 50% от прибыли уже по итогам 2019 года, говорил ранее председатель его набсовета, министр финансов РФ Антон Силуанов, но такой бурной реакции это тогда не вызвало.

"ВТБ не первый, кто за последние дни объявил о намерениях повысить в ближайшие годы долю прибыли, направляемой на выплату дивидендов, до 50%. И в этом плане утвержденная руководством банка стратегия развития воспринимается участниками рынка как более весомый фактор, нежели заявление чиновника даже столь высокого ранга, как министр финансов России", — поясняет аналитик ГК "Финам" Алексей Коренев.

Минфин всегда говорил о том, что госкомпании должны платить 50% прибыли по МСФО, но не все компании соблюдали это правило, напоминает старший аналитик компании "БКС премьер" Сергей Суверов. Только после того как правление "Газпрома" рекомендовало повышенные дивиденды, акции пошли в бурный рост, приводит пример он.

"Так же произошло и с ВТБ, не все ожидали от госбанка такой щедрости, а когда новость неожиданна, то в этом случае ее влияние сильное", — считает эксперт.

"Получается, что при выполнении прогноза по прибыли и равномерных выплатах по типам акций дивиденды составят 0,036 копейки. При цене акции 3,87 копейки это делает бумагу очень привлекательной квазиоблигацией (инвесторов в РФ из-за геополитики в первую очередь интересуют дивиденды, так как акции слишком волатильны)", — подсчитывает портфельный менеджер компании "Открытие брокер" Тимур Нигматуллин.

"По аналогии с "Газпромом" можно ожидать, что акции ВТБ могут прибавить ещё 5-7% в ближайшие дни", — ожидает Суверов.

"Дополнительным фактором роста выступает возможное снижение ключевой ставки ЦБ на июньском заседании: вырастет банковская маржа и цены на облигации, в том числе "квази", такие как акции госбанков", — добавляет Нигматуллин.

Впрочем, многое зависит от рынка.

"Вероятней всего, в ближайшее время акции ВТБ будут выглядеть не хуже остального рынка, однако если коррекция на фондовых рынках получит свое продолжение, стоимость бумаг этого кредитного учреждения вряд ли сможет расти на фоне общего снижения биржевых индексов", — резюмирует Коренев.