МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Сбербанк планирует достичь уровня достаточности капитала в 12,5% к середине 2020 года, что позволит перейти к выплате дивидендов на уровне 50% от чистой прибыли МСФО, сообщил глава крупнейшего российского банка Герман Греф на годовом собрании акционеров.

"Мы планируем, что за счет сильных финансовых показателей мы достигнем достаточности капитала на уровне 12,5% уже в следующем году, примерно к середине следующего года. Это означает, что в соответствии с нашей дивидендной политикой мы сможем перейти к выплате дивидендов на уровне 50%", — сказал Греф.

В этом году финансовые показатели позволили наблюдательному совету рекомендовать акционерам для утверждения дивиденды на уровне 43,5% чистой прибыли по МСФО, что составляет суммарно 361 миллиард рублей, отметил глава Сбербанка.

Сбербанк уточнит свой прогноз по чистой прибыли за 2019 год в конце июля, после раскрытия отчетности по МСФО за второй квартал, сообщил в свою очередь зампред кредитной организации Александр Морозов.

"Мы уточним наши прогнозы по итогам раскрытия нашей отчетности за второй квартал по МСФО. Это случится в конце июля, по-моему, 30 июля", — сказал Морозов в кулуарах годового собрания акционеров Сбербанка, отвечая на соответствующий вопрос.

Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в первом квартале 2019 года выросла на 6,8% в годовом выражении — до 226,6 миллиарда рублей.

В декабре прошлого года Сбербанк заявил, что прогнозирует в 2019 году рост чистой прибыли более чем на 10%, при этом рентабельность капитала составит более 20%. По итогам 2018 года чистая прибыль крупнейшего российского банка по МСФО выросла на 11% — до 831,7 миллиарда рублей.