МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Крупнейший российский банк — Сбербанк — принял решение о снижении ипотечных ставок на 0,3-0,6 процентного пункта с 25 мая текущего года.

"Сегодня у меня хорошие новости для тех, кто раздумывает купить квартиру в кредит. Мы видим, что произошел перелом тренда, инфляция дальше будет снижаться. Мы приняли решение: с завтрашнего дня мы снижаем ставки по ипотеке на 0,3-0,6 процентов", — сказал глава банка Герман Греф, выступая на годовом собрании акционеров.

В пресс-релизе банка говорится, что снижение ставки на 0,6 п.п. распространяется на кредит на покупку готового жилья, загородной недвижимости, строительство жилого дома или на нецелевой кредит под залог недвижимости. На 0,3 п.п. снижаются ставки по кредитам на строящееся жилье и рефинансирование кредитов других банков.

Таким образом, базовая ставка банка по кредиту на покупку готового жилья снижена с 11,4% до 10,8% годовых, при этом минимальная ставка с учетом дисконтов составит 9,6% годовых. Базовая ставка на приобретение строящегося жилья снижается с 10,9% до 10,6%. Минимальная ставка в рамках программы субсидирования с застройщиками составит 8,2% годовых, говорится в релизе.