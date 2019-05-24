МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Прибыль российских банков в январе-апреле выросла на 39,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 750 миллиардов рублей, говорится в информационно-аналитических материалах ЦБ РФ.

"Прибыль (нетто) банковского сектора за январь-апрель 2019 года составила 750 миллиардов рублей (537 миллиардов рублей в январе-апреле 2018 года)", — говорится в документе.

Как отмечает регулятор, в банковском секторе сохраняется преобладание прибыльных кредитных организаций: за первые четыре месяца 2019 года прибыль в размере 819 миллиардов рублей получили 359 кредитных организаций (77% от количества кредитных организаций, действовавших на 1 мая 2019 года), убыток в размере 69 миллиардов рублей — 99 кредитных организаций (21%). В аналогичном периоде 2018 года доля убыточных кредитных организаций, по оценке регулятора, составляла 30%, таким образом, в текущем году показатель снизился на 9 процентных пунктов.

ВКЛАДЫ

Вклады населения в банках РФ в апреле выросли на 2,2% в годовом выражении и составили 28,8 триллиона рублей.

"Увеличение кредитного портфеля происходило на фоне адекватного притока вкладов физических лиц: за апрель их объем вырос на 2,2%", — говорится в материалах регулятора.

При этом приток рублевых вкладов физических лиц в апреле ускорился до 2,6% с 0,3% в марте, а валютных – замедлился до 0,5% с 1,5%. Доля вкладов в рублях на 1 мая 2019 года повысилась до 78,9% с 78,5% на начало года, отмечает ЦБ. Вклады населения в банках РФ в апреле выросли на 2,2% в годовом выражении и составили 28,8 триллиона рублей, сообщил Банк России в обзоре развития банковского сектора за январь-апрель.

"Увеличение кредитного портфеля происходило на фоне адекватного притока вкладов физических лиц: за апрель их объем вырос на 2,2%", — говорится в материалах регулятора.

При этом приток рублевых вкладов физических лиц в апреле ускорился до 2,6% с 0,3% в марте, а валютных – замедлился до 0,5% с 1,5%. Доля вкладов в рублях на 1 мая 2019 года повысилась до 78,9% с 78,5% на начало года, отмечает ЦБ.

КРЕДИТОВАНИЕ

Российские банки в апреле увеличили кредитование населения на 2%, а кредитование компаний выросло на 0,2%, сообщает регулятор.

"Увеличение кредитования нефинансовых организаций в апреле замедлилось: плюс 0,2% по сравнению с плюс 0,9% в марте… Апрельский прирост в розничном сегменте кредитования поднялся до 2% после 1,7% в марте", — говорится в сообщении.

При этом совокупный кредитный портфель банков РФ, включая межбанковские кредиты, в апреле увеличился на 181 миллиарда рублей, или на 0,3%, а без учета переоценки и корректировок совокупный кредитный портфель вырос на 154 миллиарда рублей.

Как отмечает регулятор, по результатам мониторинга сайтов крупных банков в апреле ставки по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) стабилизировались, что может стать фактором активизации роста ИЖК.

Доля валютных кредитов в розничном портфеле традиционно низкая (0,6%) и даже незначительно сократилась, также сообщает ЦБ.