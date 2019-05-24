КИЕВ, 24 мая — ПРАЙМ. Национальный банк Украины обжаловал оба решения Окружного административного суда Киева о незаконности национализации Приватбанка, сообщил регулятор на своей странице в Facebook.

"Сегодня (в пятницу – ред.) Национальный банк подал апелляционные жалобы на два решения суда от 18 апреля: об отмене решения о выводе неплатежеспособного Приватбанка с рынка с участием государства; об отмене решения комиссии НБУ об определении перечня связанных лиц с Приватбанком", — говорится в сообщении.

Отмечается, что указанные судебные решения еще не вступили в законную силу и не имеют никаких правовых последствий.

Суд в Киеве в апреле признал незаконной национализацию Приватбанка и недействительным договор купли-продажи банка. Решение было принято по иску бизнесмена Игоря Коломойского, который был основным владельцем Приватбанка до его национализации в конце 2016 года. В украинском минфине в свою очередь заявляли, что государство вложило в Приватбанк после национализации почти 6 миллиардов долларов, обеспечив его финансовую стабильность и своевременные выплаты клиентам.