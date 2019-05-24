МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Акционеры Сбербанка переизбрали нынешнего главу Сбербанка Германа Грефа на четвертый срок, продлив его полномочия еще на четыре года, передает корреспондент РТА Новости с годового собрания.

Пост президента, председателя правления крупнейшего российского банка Греф занимает с ноября 2007 года. Третий срок полномочий истекает к декабрю 2019 года.

Греф не раз заявлял, что не собирается всю жизнь работать в Сбербанке. Так, буквально на прошлой неделе он рассказал, что после ухода из Сбербанка планирует заняться технологическим предпринимательством, а в правительство вернется только в случае крайней необходимости.

Контрольный пакет акций Сбербанка у ЦБ РФ. Ему принадлежат 52,32% обыкновенных акций банка, доля в уставном капитале — 50% плюс одна акция. Согласно последним данным, датированным 14 мая 2018 года, доля юрлиц-нерезидентов в уставном капитале составляет 45,64%, юрлиц-резидентов — 1,52%, частных инвесторов — 2,84%. При этом, помимо ЦБ, у Сбербанка нет акционеров с долей 5% и более.

В ходе пресс-конференции советник председателя Банка России, экс-глава ЦБ Сергей Игнатьев сообщил о своем переизбрании председателем наблюдательного совета Сбербанка.

В настоящее время проходит пресс-конференция после годового собрания акционеров Сбербанка, на котором был избран новый состав наблюдательного совета, совпадающий с предыдущим за исключением одного независимого директора – место ректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Владимира Мау занял ректор Московского физико-технического института (МФТИ) Николай Кудрявцев.

"Председателем набсовета избран Сергей Михайлович Игнатьев, я", — сказал Игнатьев.

Игнатьев, возглавлявший ЦБ РФ в 2002-2013 годах, является бессменным председателем набсовета Сбербанка с 2002 года. В настоящее время он занимает пост советника председателя ЦБ и входит в совет директоров регулятора.

Помимо вышеназванных, в набсовет Сбербанка входят глава Минэкономразвития Максим Орешкин, первые зампреды ЦБ Сергей Швецов и Ольга Скоробогатова, главный аудитор ЦБ Валерий Горегляд, начальник Главного управления ЦБ по ЦФО Надежда Иванова, глава Сбербанка Герман Греф и его зам Белла Златкис, а также пять независимых директоров — бывший первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян, экс-премьер Финляндии Эско Ахо, ректор Сколковского института науки и технологий Александр Кулешов, инвестиционный консультант Надя Уэллс, интернет-инвестор Леонид Богуславский.