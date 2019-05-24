МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Объемы незаконного обналичивания денег в банковском секторе РФ в первом квартале 2019 года сократились в 2,3 раза — до 26,8 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Банка России.

"В 2019 году Банк России продолжил работу по сокращению объемов сомнительных операций. В первом квартале текущего года устойчивая динамика снижения таких объемов, которая наблюдалась в течение 2018 года, сохранилась. Так, по сравнению с первым кварталом 2018 года объемы обналичивания денег в банковском секторе сократились в 2,3 раза — до 26,8 миллиарда рублей", — сообщили в ЦБ.

Объемы сомнительного вывода денежных средств из России в первом квартале текущего года стабилизовались и составили 16,6 миллиарда рублей, сообщили в ЦБ.

По данным ЦБ, вывод денежных средств за рубеж через банковский сектор России в прошлом году уменьшился на 24%, до 73 миллиардов рублей.

Объемы сомнительных транзитных операций в России сократились в первом квартале текущего года более чем в два раза, до 173,9 миллиарда рублей.

Согласно материалам ЦБ, транзитные операции повышенного риска, как правило, предшествуют обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж. Среди таких операций регулятор выделяет, в частности, продажу денежной наличности торговыми компаниями, обналичивание денежных средств через счета и платежные карты физлиц.