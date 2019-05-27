МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Доля топ-5 инвесткомпаний по объемам торгов на всех рынках Московской биржи в первом квартале снизилась до 17,85% с 20,52% в четвертом квартале на фоне сезонного фактора — снижения бизнес-активности в начале года, сообщили РИА Новости в Национальном рейтинговом агентстве (НРА).

"Если брать топ-5 инвесткомпаний от общего объема торгов Московской биржи, то их доля за первый квартал составила 17,85%, за четвертый квартал — 20,52% от общего объема торгов. Традиционно все компании начинают работать более активно в преддверии отчетного периода. Синергия эффективности и масштаба бизнеса крупных игроков и обусловили незначительное превышение концентрации и совершенно логичную бизнес-активность в конце года. Волатильность на рынке в размере 3% — обычная рыночная волатильность на таких объемах", — уточнила старший директор рейтингов финансовых институтов НРА Карина Артемьева.

По подсчетам экспертов НРА, состав топ-5 в первом квартале текущего года не изменился по сравнению с четвертым кварталом 2018 года.

Объем торгов БК "Регион" в первом квартале составил почти 11,07 триллиона рублей против 14,07 триллиона рублей в четвертом квартале 2018 года, БКС — 9,84 триллиона рублей против 13,613 триллиона рублей, "Открытие Брокер" — 5,237 триллиона рублей против 7,16 триллиона рублей, ИК "Финам" — 4,735 триллиона рублей против 6,623 триллиона рублей и "Ренессанс Брокер" — 2,603 триллиона рублей против почти 3,743 триллиона рублей, соответственно.

Общий объем торгов на рынках Московской биржи за первые 3 месяца 2019 года составил 187,6 триллиона рублей, также подсчитали эксперт НРА. Рыночная капитализация ценных бумаг по итогам торгов на Мосбирже на конец первого квартала 2019 года возросла на 4,03% относительно итогов 2018 года.