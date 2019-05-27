МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль Россельхозбанка по МСФО в первом квартале 2019 года уменьшилась на 36,9% до 553 миллионов с 876 миллионов рублей за аналогичный период прошлого года, следует из отчетности кредитной организации.

"Мы не считаем это серьезным сокращением. Если посмотреть чистую прибыль по прошлому году, она составила 1,53 миллиарда рублей, мы идем в графике нашего плана — с превышением результатов год к году. В принципе, если говорить о тенденциях на рынке, за снижением ставок идет снижение маржи, мы чуть-чуть не досчитались процентных доходов. Но это связано с тем, что мы, как и остальные банки, воюем за хороших клиентов, и вынуждены снижать маржинальность нашего бизнеса. Кроме того, в этом году изменились правила субсидирования процентной ставки", — отметил в ходе телефонной конференции с журналистами первый зампред правления банка Кирилл Левин.

Чистые процентные доходы по сравнению с показателем прошлого года снизились на 4,3% до 16,7 миллиарда с 17,4 миллиарда рублей. Процентные расходы, рассчитанные по эффективной ставке, увеличились на 6,9% до 44,2 миллиарда с 41,4 миллиарда рублей. Чистый комиссионный доход сохранился на уровне аналогичного показателя прошлого года — 4,7 миллиарда рублей.

Общий кредитный портфель по сравнению с началом года вырос на 2,8% и составил порядка 2,4 триллиона рублей до вычета резервов. Кредитный портфель юрлиц, включая кредиты, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, увеличен за три месяца на 3,4% и превысил 1,9 триллиона рублей. Ссудная задолженность физлиц также выросла и превысила 436 миллиардов рублей.

Средства клиентов выросли за отчетный период на 8,9% и составили 2,640 триллиона рублей. Средства юрлиц увеличились на 13,3% до 1,57 триллиона рублей, средства физлиц выросли на 3% до 1,67 триллиона рублей.

Активы банка по сравнению с величиной на конец года увеличились на 4,8% и составили 3,3 триллиона рублей. Капитал при этом несколько снизился — почти на 1% и составил на 31 марта 150,2 миллиарда рублей.

Россельхозбанк, созданный в 2000 году, является ключевым кредитором АПК РФ и основным агентом правительства по финансовой поддержке сектора. В собственности государства находится 100% акций банка. По величине активов, согласно данным рейтинга РИА Новости, Россельхозбанк на 1 апреля 2019 года занимал пятое место в банковской системе РФ.