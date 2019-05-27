МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Страховщики констатируют падение рынка инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) в РФ и говорят, что произойти оно могло по разным причинам: меры регулирования, насыщение рынка, конкуренция со стороны банковских продуктов. Так или иначе, страхование жизни отворачивается от своего прежнего драйвера в сторону классических, а в дальнейшем, вероятно, и совсем новых продуктов.

За первый квартал 2019 года страховщики жизни собрали 94,8 миллиарда рублей — это на 5,5% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Рынок страхования жизни "просел" впервые за десять лет, так же как и бывший его драйвер — ИСЖ. Сборы по нему в конце прошлого года замедлились в росте, а в первом квартале этого года и вовсе упали сразу на 26,1%.

В то же время другие виды страхования жизни, прежде всего накопительное (НСЖ) и кредитное, показали рост, в частности, растет их доля на рынке. В то же время доля ИСЖ снизилась с прежних 60% до 48%. По данным Всероссийского союза страховщиков (ВСС), в первом квартале действовали 14,1 миллиона договоров страхования жизни, из них 46,2% пришлось на кредитные виды, 10,4% на НСЖ, а на ИСЖ — 9,4%.

"Конечно, 19-й год — это год изменения рынка страхования жизни, и то, как мы, страховщики, через этот год пройдем, покажет, насколько мы к этому готовы, потому что это первый год, когда рынок реально начал падать. Когда мы обсуждали итоги года, видели, что в третий-четвертый кварталы по ИСЖ мы собрали меньше, чем во второй, что не очень было обычно. По итогам первого квартала мы видим, что весь рынок упал на 5,5%, и без учета компании-лидера ("Сбербанк страхование жизни" — ред.) это 16,1%", — отметил в понедельник гендиректор "Капитал Лайф Страхование Жизни" Евгений Гуревич в ходе Первой всероссийской конференции по страхованию жизни.

ПОЧЕМУ ИСЖ СДАЕТ ПОЗИЦИИ?

Игроки рынка и мегарегулятор называют много разных причин, которые, вероятно, повлияли на ИСЖ в комплексе. Прежде всего упоминается вступивший в силу в январе стандарт ВСС по продажам страхования жизни, обязательный для исполнения всеми членами этой СРО — то есть по сути всем рынком. Согласно стандарту, страховщики при продажах должны предупреждать клиентов о возможных рисках.

"Безусловно, требования, которые введены были с 24 января 2019 года ВСС и дальнейшие действия в этом направлении помогают отрасли минимизировать риски мисселинга (некорректные продажи — ред.)", — сказал генеральный директор "Ингосстрах-Жизни" Владимир Черников. Его поддержал вице-президент ВСС Максим Данилов, который также упомянул нестабильность с доходностью ИСЖ и усталость рынка от продукта, который существует в неизменном виде уже пять лет.

Директор департамента страхового рынка ЦБ Филипп Габуния также считает, что стандарт ВСС сработал. Но это был не единственный фактор, повлиявший на падение продаж ИСЖ.

"Возможно, один из факторов, повлиявших на изменение динамики по продажам инвестиционного страхования жизни, который больше всего сказался на этом падении (рынка в целом — ред.), — это то, что, возможно, банки меняют свою экономику. Они хотят больше продать депозита, чем продать ИСЖ", — говорит он.

Кроме того, по его словам, на продажах могло сказаться поведение клиентских менеджеров, которые, учитывая невысокую доходность по ИСЖ, не хотят продавать этот продукт и потом давать объяснения клиенту. Габуния привел статистику: трехлетние договора ИСЖ показали доходность на уровне 1,9%, пятилетние — 2,4% в среднем за время существования продукта.

Председатель комитета ВСС по развитию страхования жизни Максим Чернин уверен — активность банков перетекла из ИСЖ в банковские продукты-субституты (продукты-заменители — ред.) Однако сейчас закончилось действие только 6% договоров инвестстрахования, и нужно посмотреть, как будет развиваться доходность этого продукта в дальнейшем, отмечает он.

РАЗВОРОТ К ДРУГИМ ВИДАМ

Многие игроки рынка стали делать ставку на НСЖ. Об изменениях в своих стратегиях страховщики рассказали в ходе всероссийской конференции по страхованию жизни.

"По результатам первого квартала нам удалось фактически перестроить свой портфель. Если по 17-му — 18-му году инвестиционное страхование жизни в нашем портфеле было доминирующим, и в принципе мы не являемся исключением для рынка, то в настоящий момент мы двигаемся в направлении именно накопительного страхования жизни, его доля в нашем портфеле составила порядка 48%", — сообщил Черников.

"Основной прирост накопительного страхования жизни показал "Сбербанк страхование жизни" — компания-лидер. НСЖ вырос на 48, почти 50%. Без учета "Сбербанк страхования жизни" рынок вырос на 31,5%", — отметил Гуревич. Он добавил, что "Капитал Лайф Страхование Жизни" выросла по НСЖ на 25%, что он считает хорошим результатом. По его словам, компания будет продолжать держать фокус на этом виде страхования.

"Маржинальность инвестиционного страхования жизни достаточно низкая. В то же время накопительное страхование жизни с регулярными взносами и еще в большей степени страхование от несчастных случаев и болезней, которое продается, как правило, со всеми накопительными видами, дает высокомаржинальные продукты", — отметил генеральный директор НПФ Сбербанка Александр Зарецкий, недавно покинувший пост президента страховой компании "Метлайф".

Чернин ожидает, что может "выстрелить" накопительное страхование для ребенка с договором, который завершается ко времени его поступления в ВУЗ и обеспечивает его средствами на обучение. "Мне очень хочется надеяться, что этот вид — он очень социально-ответственный, очень правильный, очень позитивный — найдет отражение в этой динамике и в развитии полисов страхования жизни", — отметил он. Также Чернин добавил, что хотел бы видеть рост рискового страхования.

ПРОГНОЗЫ

"Мой личный прогноз по итогам года по страхованию жизни — где-то минус 10%", — сказал Чернин. При этом, по его словам, если страховщики смогут переориентироваться с ИСЖ на альтернативные виды, прежде всего НСЖ, то, вероятно, рынок получится сохранить на уровне прошлого года. Такой переход был бы своевременным, т.к. страховщики сходятся во мнении, что ИСЖ может показать падение на 25% по итогам года, как это произошло в первом квартале.

НСЖ в 2019 году продолжит расти, может не так динамично, как в первом квартале, но наверняка станет одним из драйверов роста всего рынка, отметил, в свою очередь, Гуревич. Он также прогнозирует рост кредитных видов страхования, ДМС и страхования от несчастных случаев.

"Если говорить о прогнозах — я считаю, что будет хорошим прогнозом, если нам удастся повторить 17-й год. Реалистичный прогноз, наверное, будет лежать в районе между 17-м и 16-м годом. И пессимистичный прогноз будет лежать в повторении объемов 16-го года. Это не хорошо и не плохо. Это этап развития рынка", — сказал Гуревич.

Зарецкий жалеет, что страховщики жизни во время бурного роста ИСЖ не подготовили плацдарм для более активного развития других видов. Но, в отличие от других, он предпочел бы сделать ставку на долевое страхование жизни. Его внедрение в России обсуждается уже несколько лет. Зарецкий рассказал, что встречался с директором департамента страхового рынка Габунией, который сообщил, что развитие долевого страхования стало одним из направлений, по которому намерен работать регулятор.