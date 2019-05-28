МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Банк "Санкт-Петербург" в первом квартале 2019 года сократил чистую прибыль по МСФО на 30,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,3 миллиарда рублей, сообщает банк.

"Чистая прибыль за первый квартал 2019 года составила 1,3 миллиарда рублей (минус 30,6% по сравнению с результатом за первый квартал 2018 года). Рентабельность капитала (ROАE) за первый квартал 2019 года составила 6,9% (10,6% в первом квартале 2018 года)", — говорится в сообщении.

Чистый процентный доход составил 5,7 миллиарда рублей, увеличившись на 13,5% в годовом выражении.

Банк "Санкт-Петербург" — крупнейший банк Северо-Западного региона России, основан в 1990 году.

По данным БИР Аналитик, на 1 апреля текущего года занимал 17-е место в банковской системе РФ по объему активов. Банк "Санкт-Петербург" в 2018 году нарастил чистую прибыль по МСФО на 20,8% по сравнению с предыдущим годом — до 9 миллиардов рублей. Это рекорд за всю историю кредитной организации.