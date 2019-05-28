ВТБ рассматривает возможность продажи доли в ангольской "дочке"
МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. ВТБ рассматривает возможность продажи принадлежащего ему пакета акций Banco VTB Africa (Ангола), сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
Доля ВТБ в уставном капитале Banco VTB Africa составляет 50,1%.
"Мы рассматриваем возможность продажи пакета акций Banco VTB Africa, который принадлежит ВТБ. На данный момент о деталях сделки говорить преждевременно", — сообщили в банке.
Наблюдательный совет ВТБ в конце прошлого года одобрил увеличение уставного капитала Banco VTB Africa S.A. на 5 миллиардов кванз (около 16 миллионов долларов).
https://1prime.ru/finance/20190528/830014708.html