МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Система быстрых платежей (СБП) предполагает равные условия для всех банков, в том числе в части тарифов, Банк России никогда не обсуждал возможность введения различных условий, заявила журналистам директор департамента национальной платежной системы регулятора Алла Бакина.

"Наша позиция, принципы системы быстрых платежей — для всех участников системы обеспечиваются равные условия участия, в том числе и в части тарифов. Мы никогда не обсуждали и не озвучивали, что могут быть различия", — сказала она.

Во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что Сбербанк готов подключиться к системе быстрых платежей, если за каждый платеж будет получать 1% от его суммы.

Система, позволяющая россиянам переводить деньги по номеру телефона, была запущена в феврале. Сбербанк пока не спешит присоединяться к ней: он параллельно развивает свою систему денежных переводов. При этом глава банка Герман Греф не раз выступал против обязательного присоединения банков к СБП. В марте он говорил, что Сбербанк продолжает вести диалог с ЦБ по поводу присоединения к системе и готовит подходы, которые помогут урегулировать ситуацию.