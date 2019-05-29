МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль банка "Восточный" по МСФО в первом квартале 2019 года выросла в годовом выражении 3,2% и составила 2,37 миллиарда рублей, говорится в сообщении банка.

Чистые процентные доходы после изменения резерва под кредитные убытки за первый квартал составили 4,069 миллиарда рублей, увеличившись на 23,9%. Прибыль до налогообложения выросла на 1,8% и составила 3,052 миллиарда рублей. Совокупный доход банка вырос на 23%, до 2,586 миллиарда рублей.

Банк "Восточный", по данным БИР Аналитик, на 1 апреля занимал 34-е место в банковской системе РФ с активами в размере 269,4 миллиарда рублей.