МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Банк "Возрождение" в первом квартале 2019 года нарастил чистую прибыль по МСФО в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,517 миллиарда рублей, следует из отчета кредитной организации.

Чистые процентные доходы составили 2,44 миллиарда рублей, снизившись на 1,4% за отчетный период.

Прибыль банка до налогообложения составила 1,95 миллиарда рублей, увеличившись в те же 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Активы банка по состоянию на 31 марта составили 245,45 миллиарда рублей, снизившись на 0,4%, обязательства уменьшились на 1%, до 227,28 миллиарда.

Сделка приобретения группой ВТБ 85% акций банка "Возрождение" была завершена 2 октября прошлого года. В начале февраля банк довел эту долю до 96,3%. До этого основным владельцем "Возрождения" был Дмитрий Ананьев, который вместе с братом Алексеем контролировал также Промсвязьбанк<PSBR>. После объявления о санации последнего контрольный пакет "Возрождения" был выставлен на продажу.

По данным БИР Аналитик, банк на 1 апреля занимал 30 место в банковской системе РФ с активами в размере 303,7 млрд рублей.