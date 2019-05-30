МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль ВТБ по МСФО в январе-марте текущего года снизилась на 16,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 46,5 миллиарда рублей, следует из отчета второго по активам российского банка.

Расходы ВТБ на резервы сократились за период на 26,6% — до 15,2 миллиарда рублей.

Таким образом, показатель чистой прибыли оказался лучше консенсус-прогноза агентства "Прайм", составленного на основании опроса аналитиков. Эксперты ожидали чистую прибыль по итогам первого квартала на уровне 42,3 миллиарда рублей.

Расходы на резервы оказались также лучше прогнозов аналитиков — их ожидания были на уровне 26,1 миллиарда рублей.

ВТБ подтверждает прогноз по прибыль по итогам текущего года на уровне порядка 200 миллиардов рублей, следует из слов главы банка Андрея Костина.

Согласно февральскому прогнозу ВТБ, банк ожидает чистую прибыль по МСФО по итогам 2019 года в районе 200 миллиардов рублей. Чистая прибыль ВТБ по МСФО в прошлом году составила 178,8 миллиарда рублей.

"Результаты первого квартала 2019 года — чистая прибыль в размере 46,5 миллиарда рублей и рентабельность капитала (ROE) на уровне 12% — подтверждают наш прогноз по прибыли на текущий год", — приводятся в сообщении банка слова Костина.

Портфель корпоративных кредитов группы ВТБ в первом квартале текущего года снизился на 3,7%, розничных — увеличился на 5,9%, сообщается в отчетности банка по МСФО.

По состоянию на 31 марта текущего года кредиты юридическим лицам составили 8,126 триллиона рублей, кредиты физическим лицам — 3,166 триллиона рублей.