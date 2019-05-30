МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. ВТБ в апреле стал владельцем 99,9961% акций футбольного клуба "Динамо", следует из отчета группы по МСФО.

"В апреле группа приобрела 99,9961% обычных акций ФК "Динамо" за 1 рубль", — говорится в отчетности.

О том, что ВТБ получил контрольный пакет акций "Динамо" сообщалось еще в конце апреля, но размер пакета тогда не раскрывался. Совет директоров футбольного клуба возглавляет первый зампред ВТБ Юрий Соловьев.