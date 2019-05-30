МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Пенсионные средства негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в первом квартале 2019 года достигли четырех триллионов рублей, сообщается в пресс-релизе Банка России.

"Совокупный объем пенсионных средств негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в первом квартале 2019 года увеличился на 3% и составил почти четыре триллиона рублей. Величина пенсионных резервов выросла на 2,4%, до 1,3 триллиона рублей, пенсионных накоплений — на 3,3%, до 2,7 триллиона рублей, свидетельствует отчетность НПФ", — говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что на рост объема пенсионных резервов в первую очередь оказали влияние пенсионные взносы (52% от общего притока пенсионных резервов), а также доход от размещения пенсионных резервов. Кроме того, существенным драйвером роста в первом квартале стал приток средств в размере 35,5 миллиарда рублей по итогам переходной кампании за 2018 год (42% от общего прироста пенсионных накоплений). Так, в рамках переходной кампании 587 тысяч человек перевели свои пенсионные накопления из ПФР в НПФ, а 74 тысячи перешли из НПФ в ПФР.

Количество застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования на конец первого квартала составило 37,4 миллиона человек (рост на 1,2%), в системе негосударственного пенсионного обеспечения — 6,1 миллиона человек (рост на 0,8%).

Количество застрахованных лиц, получающих пенсию, по итогам первого квартала выросло на 26 тысяч человек, или на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а размер выплаченных пенсий увеличился на 1,1 миллиарда рублей, или более чем на 50%.

Банк России отмечает, что в системе негосударственного пенсионного обеспечения также наблюдалась положительная динамика: количество участников, получающих пенсию, увеличилось на 64 тысячи человек, или на 4,2%, а объем выплаченных пенсий — на 2,2 миллиарда рублей, или на 14,4%. По итогам первого квартала 2019 года доходность пенсионных накоплений и пенсионных резервов составила соответственно 9 и 6,5% годовых до выплаты вознаграждения управляющим компаниям, специализированному депозитарию и фонду.