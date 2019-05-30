МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Внедрение системы быстрых платежей (СБП), по оценке ЦБ РФ, позволит снизить тарифы на переводы между физическими лицами в два-три раза, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая перед депутатами в Госдуме.

"По нашим оценкам, внедрение СБП позволит снизить более чем в два-три раза тарифы на переводы между физическими лицами. Следующий этап развития системы — оплата товаров и услуг через СБП. Эта возможность поддержит тренд на рост безналичных платежей, тем более что тарифы через СБП для торгово-сервисных предприятий будут ниже, чем эквайринговые", — сказала Набиуллина.

По ее словам, заявки на подключение к СБП подали еще 114 банков РФ, в начале следующего года, по оценке ЦБ, будут подключены более 250 банков.

"Сейчас к системе подключены 14 банков, еще 114 уже подали заявки на подключение. В начале следующего года, по нашим оценкам, будут подключены более 250 банков. Позднее будут подключаться только совсем небольшие участники, банки с базовой лицензией, которым нужно больше времени для внедрения изменений", — сказала она.

Система, позволяющая россиянам переводить деньги по номеру телефона, была запущена в феврале. На сегодня в ней участвуют ВТБ, "Юникредит банк", "Тинькофф банк", Промсвязьбанк, Росбанк, СКБ-банк, Газпромбанк, Альфа-банк, банк "Ак барс", Райффайзенбанк, Газэнергобанк, Совкомбанк, платежный сервис Qiwi и РНКО "Платежный центр" — оператор платежной системы "Золотая корона".

В конце января Набиуллина говорила, что подключение к системе быстрых платежей должно стать обязательным, в первую очередь для системно значимых банков. Изначально регулятор предполагал, что подключение к системе будет добровольным.

При этом крупнейший игрок банковского рынка РФ — Сбербанк — пока не спешит присоединяться к системе: он параллельно развивает свою систему денежных переводов. Глава банка Герман Греф не раз выступал против обязательного присоединения банков к СБП. В мае Греф заявил, что Сбербанк в итоге будет подключен к системе, но на определенных экономических условиях. Сейчас банк обсуждает эту тему с ЦБ.