МОСКВА, 30 мая – ПРАЙМ, Анна Подлинова. Чистая прибыль второго по активам банка — ВТБ — в январе-марте текущего года снизилась на 16,2%, до 46,5 млрд рублей. Кредиты бизнесу сократились на 3,7%, населению – выросли на 5,9%, следует из отчетности ВТБ по МСФО, опубликованной в четверг.

Расходы на резервы снизились на 26,6%.

Падение прибыли госбанка связано с сокращением доходов, ростом стоимости фондирования и эффектом высокой базы, говорят опрошенные агентством "Прайм" эксперты. Тем не менее, снижение могло быть сильнее, если бы ВТБ не сократил расходы на резервы. С другой стороны, этот фактор может играть и позитивную роль, так как свидетельствует о том, что кредитная организация не видит особых рисков для себя в будущем.

И хотя в целом отчетность банка оказалась нейтральной, больше всего инвесторов интересует дивидендный вопрос. Если прибыль в 200 млрд рублей и коэффициенте выплат в 50% удастся достичь, ВТБ станет привлекательным активом по доходности.

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СНИЖЕНИЕ ПРИБЫЛИ И РЕЗЕРВЫ

По итогам первого квартала банк продемонстрировал ухудшение ключевых показателей по сравнению с прошлым годом, что отчасти связано с эффектом высокой базы: 2018 год в целом стал рекордным для ВТБ по чистой прибыли, объясняет аналитик ИФК "Солид" Вадим Кравчук. Снижение показателя связано с негативной динамикой по двум ключевым сегментам – сократились и процентные, и комиссионные доходы. Положительная динамика есть только по блоку корпоративно-инвестиционного бизнеса. В то же время средний и малый бизнес, а также розница принесли ВТБ меньше доходов, чем годом ранее.

Сокращение резервов можно считать позитивным моментом, считает Кравчук.

"Обычно компании увеличивают резервы, ожидая роста убытков, например, от судебных тяжб или штрафов регулятора, а ВТБ наоборот их сократил", – подчеркивает он.

Динамику по кредитованию физических и юридических лиц можно объяснить экономической ситуацией в России. Физлица берут все больше займов, и пока качество портфеля банков сохраняется, они готовы поддерживать этот спрос, а среди юридических лиц надежных заемщиков становится меньше, поэтому этот сегмент сокращается, говорит эксперт.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Пучкарев также считает, что сокращение расходов по созданию резервов на 27% поддержало финансовый результат госбанка. Однако динамика показателя является эффектом от снижения стоимости риска на 40 б.п. до 0,5% в результате перехода на новые стандарты МСФО. ВТБ пострадал от роста стоимости фондирования на 40 б.п., ставшее результатом падения чистых процентных доходов на 10% год к году.

В остальном показатели оказались в пределах ожиданий, говорит аналитик. Положительным моментом можно считать сокращение общих и административных издержек на 3,8% за счет снижения расходов на аренду и лизинг.

По мнению начальника управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгия Ващенко, падение прибыли связано преимущественно с сокращением процентного дохода на 10% из-за изменения рыночной конъюнктуры. Несмотря на снижение ставок, произошел рост стоимости фондирования (в том числе из-за расходов по системе страхования вкладов), в то время как доходность активов снижалась, отмечает он. И хотя ВТБ заметно сократил расходы на резервирование, это не компенсировало снижение процентных доходов, поэтому прибыль в результате упала на 16%.

Негативным фактором стали сокращение объема кредитования юрлиц и отток средств, особенно корпоративного сегмента, отчасти компенсированного ростом объемов более маржинальных кредитов физлицам, замечает Ващенко.

"МАГНИТ" НЕ ТЯНЕТ

Инвестиции ВТБ (владеет 17,28% акций ритейлера) в "Магнит" на 31 марта составили 79,9 млрд рублей.

Кравчук напоминает, что ВТБ является владельцем не только "Магнита", но и еще целой группы непрофильных активов, которые инвесторами чаще всего оцениваются негативно.

"Держать непрофильные активы или нет, зависит от маржинальности таких вложений", — считает он.

"Магнит" — долгосрочная инвестиция, отмечает Ващенко. Несмотря на отсутствие заметного прогресса в динамике отдельных важных операционных показателей ритейлера, он не является обременением для банка, напротив, с точки зрения ВТБ — это очень хороший клиент, считает он.

"Я не ожидаю продажи предприятия на горизонте 2 лет", — говорит эксперт.

ДИВИДЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ

Снижение прибыли в первом квартале не подрывает прогноз по итогам года, считает Ващенко.

"Эта цель достижима, ориентируюсь на диапазон 190-200 миллиардов", – прогнозирует он. Прогноз ВТБ по прибыли на этот год сохранен на уровне 200 млрд рублей.

Тем не менее, рост бумаг ВТБ по-прежнему под вопросом, несмотря на недооцененность по многим мультипликаторам, считает Кравчук. По итогам года эксперт прогнозирует чистую прибыль на уровне 170-180 млрд рублей.

Сейчас наибольшее значение для инвесторов приобретает способность ВТБ вернуться к выплате высоких дивидендов, говорит Пучкарев. Ранее в бумагах банка наблюдалась резкая волна роста на новостях о повышении дивидендов за период 2019-2022 гг.

"При достижении цели по прибыли в 200 миллиардов рублей и коэффициенте выплат в 50% ВТБ станет привлекательным активом с точки зрения дивидендной доходности, которая может превысить 10% по текущим котировкам", — заключает он.