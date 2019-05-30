МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. ВТБ изучает различные сценарии Brexit, при этом лондонское подразделение группы сохранится, хотя ряд кредитных направлений планируется перевести во Франкфурт, сообщил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Олюнин в ходе телефонной конференции.

"Мы, естественно, в рамках наших различных сценариев рассматриваем много чего, но в качестве базового сценария мы рассматриваем достаточно мягкий Brexit. Хотя мы и видим, что конъюнктура рынка не только для нас, а в целом для финансовых институтов, условий регулирования станут менее привлекательными", — сказал он.

"Мы предполагаем, что наша компания сохранит свой статус, наш банк будет продолжать работать. Другое дело, что целый ряд кредитных направлений мы будем развивать в большей мере с "руки" нашей франкфуртской "дочки", — добавил первый зампред, комментируя возможные сценарии работы подразделения группы ВТБ в Великобритании в связи с Brexit.

Олюнин пояснил, что с точки зрения кредитных операций ВТБ видит смещение активности в континентальную Европу. "Но что касается управления активами, брокерских операций, операций на рынке ценных бумаг, эта активность будет продолжена", — резюмировал он.