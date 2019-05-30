КАЗАНЬ, 30 мая — ПРАЙМ. Банк "Ак Барс" в первом квартале 2019 года получил чистую прибыль по МСФО в 1,3 миллиарда рублей, что на 10,1% превышает аналогичный показатель предыдущего года, сообщает кредитная организация.

"По итогам первых трёх месяцев 2019 года "Ак Барс" банк получил чистую прибыль в объеме 1,3 миллиарда рублей в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, что на 10,1% больше, чем годом ранее. Рентабельность капитала банка составила 7,3%, рентабельность активов равна 1,1%", — говорится в сообщении.

Операционные доходы банка (до вычета резервов) в первом квартале выросли на 13,6%, до 5 миллиардов рублей с 4,4 миллиарда рублей годом ранее, что обусловлено увеличением процентных доходов. Чистые процентные доходы выросли на 42,1% — до 4 миллиардов рублей с 2,8 миллиарда за аналогичный период прошлого года. Чистая процентная маржа в первом квартале составила 3,9%.

Корпоративный кредитный портфель увеличился на 0,2% с начала года – до 140,2 миллиарда рублей, розничный кредитный портфель вырос на 1,6%, до 84,7 миллиарда рублей (до резервов). Совокупный кредитный портфель (после вычета резервов) за первый квартал увеличился на 0,5%, составив 209,6 миллиарда рублей. Размер собственных средств банка за первый квартал вырос на 2,3% и на 31 марта 2019 года составил 72,5 миллиарда рублей.

По словам председателя правления банка Зуфара Гараева, банк продолжает демонстрировать стабильный рост ключевых показателей доходности, и эта позитивная динамика подтверждает верность выбранных подходов при реализации стратегических целей.

Акционерный коммерческий банк "Ак Барс" учрежден правительством Татарстана в 1993 году, входит в 20 крупнейших банков России, первый по величине банк Татарстана. В числе основных акционеров банка: Государственный жилищный фонд при президенте Татарстана – 20,41% акций, минземимущество Татарстана – 19,79%, госхолдинг ОАО "Связьинвестнефтехим" — 13,61%, ПАО "Татнефть" — 10,41%. Банк располагает всеми видами существующих в РФ банковских лицензий и оказывает более 100 видов услуг.

По данным БИР Аналитик, на 1 апреля банк занимал 19 место в банковской системе РФ с активами в размере 577,2 млрд рублей.