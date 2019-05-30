МОСКВА, 30 мая – ПРАЙМ, Анна Подлинова. Глава Банка России Эльвира Набиуллина вновь подняла тему повышения суммы страхового возмещения для населения. Она подчеркнула, что речь идет не о богатых людях, а о тех, кто получил такую большую сумму по стечению обстоятельств. Выступая в Госдуме, председатель ЦБ заявила, что считает возможным поднять сумму с 1,4 млн до 10 млн рублей в особых случаях, например, при получении наследства, страховых или социальных выплат, выплат по решению суда, при продаже недвижимости.

По ее словам, одна из наиболее болезненных для потребителя ситуаций на финансовом рынке, хотя и все более редкая, – потеря незастрахованной части вклада в банке, у которого отозвали лицензию.

Впервые с идей повышения страхового возмещения Набиуллина выступила летом прошлого года. Она тогда отмечала, что это касается ситуаций, когда вкладчик объективно не имел возможности управлять рисками, а также при социально чувствительных ситуациях: получение наследства, покупка-продажа квартиры, получение страховых выплат и социальных пособий.

Опрошенные агентством "Прайм" эксперты считают идею верной: такое решение поднимет доверие россиян к банкам и вкладам, подтолкнет к более крупным вложениям на сберегательные счета. С другой стороны, процедура, скорее, станет косметической: она может затронуть не более 10% населения. В худшем случае, если механизм будет проработан нечетко, им смогут злоупотреблять мошенники.

ИДЕЯ ХОРОША, НО ЕСТЬ ВОПРОСЫ

Инициатива ЦБ носит положительный характер и может способствовать увеличению числа вкладчиков, полагает доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ Наталья Залюбовская.

Однако для окончательной оценки нововведения необходимо понять механизм выплаты повышенного страхового возмещения, так как пока не совсем ясно, как инициатива будет реализовываться.

Так, например, повышенное возмещение при купле-продаже квартиры может спровоцировать волну совершения мнимых сделок с целью вывода денег из банков с отозванной лицензией, что напрямую затронет права добросовестных кредиторов, предупреждает она. При подобных изменениях возрастет и нагрузка на АСВ.

Решение позволит поднять доверие клиентов к банкам, сделает их вклады безопаснее и может подтолкнуть клиентов вносить большие суммы на сберегательные счета, считает главный стратег "Универ Капитал" Дмитрий Александров.

Однако, конечно же, ситуации, в которых возмещение по потерянным вкладам составит более 1,4 млн, будут немногочисленны, и могут затронуть не более 10% населения. Потенциально такие изменения ЦБ может ввести не ранее начала следующего года, так как требуется достаточно много времени для детальной проработки этого вопроса, полагает он.

В свою очередь, начальник отдела инвестидей "БКС Брокер" Нарек Авакян считает, что данная мера исключительно косметическая и может применяться лишь в единичных случаях, так как мало кто из россиян получает в наследство или в качестве соцвыплат сумму в 10 млн рублей.

"А что касается операций с недвижимостью, то здесь вообще все странно выглядит – каким образом идентифицируют вкладчиков, которые получили деньги благодаря продаже недвижимости? Тут пока больше вопросов чем ответов", — рассуждает он.

Клиенты, которые имеют на депозитах такие суммы, чаще всего, заранее заботятся о своих капиталах. Поэтому никакого серьезного эффекта ни для банков, ни для вкладчиков такие меры не принесут, уверен он.

БАНКИ И БИЗНЕС

Чтобы мера была действительно эффективной и полезной, нужно распространить возмещение депозитов для малого и среднего бизнеса, и суммы там как раз должны быть до 10 млн рублей, говорит Авакян. В этом случае малый бизнес в стране будет больше защищен от возможных финансовых потрясений в банковской сфере.

При этом доверие МСП к банкам также возрастет, благодаря чему могут увеличиться как корпоративное кредитование, так и корпоративные вклады в банковской системе.

В то же время, предлагаемые изменения могут значительно повлиять на деятельность банков, говорит Александров. Сама система страховых выплат работает таким образом, что все банки ежегодно вносят определенную сумму в страховой фонд, и в случае поднятия суммы возмещений до 10 млн, сумма, которая должна быть переведена банком в этот фонд, вырастет практически в 9 раз. Это безусловно негативно скажется на деятельности банков, заключает он.