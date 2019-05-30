МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Доля остатков вложений в ОФЗ нерезидентов на счетах иностранных депозитариев в НРД на 28 мая 2019 года увеличилась до 29,4%, сообщила первый зампред Банка России Ксения Юдаева.

По данным ЦБ, на 1 мая доля нерезидентов в ОФЗ составила 27,8%, а на 23 мая уже выросла до 28,9%.

"Доля нерезидентов в ОФЗ на 28 мая составила 29,4%, это по данным НРД, там не совсем полные данные, но они не сильно отличаются", — сказала Юдаева журналистам.

Первый зампред ЦБ также отметила, что объем вложений нерезидентов по номиналу на 23 мая достиг исторического максимума в 2,4 триллиона рублей.