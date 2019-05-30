МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Долговая нагрузка населения РФ в 2019 году достигнет пика 2014 года в 10,4% или даже его превзойдет, если не удастся замедлить кредитование, заявила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева.

"Мы ожидаем, что в этом году он (показатель долговой нагрузки — ред.) уже достигнет пикового уровня 2014 года и возможно его превзойдет, если не удастся переломить эту тенденцию к быстрому росту кредитования, если темпы останутся такими же, какими они были последние кварталы", — сказала она журналистам.

Юдаева отметила, что основной вклад в рост долговой нагрузки населения вносят необеспеченные потребительские кредиты.

Согласно презентации первого зампреда, совокупный уровень долговой нагрузки населения на 1 января составлял 9,9% против 10,4% на пике 2014 года.