МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Портфель выданных российскими микрофинансовыми организациями (МФО) займов в 2018 году вырос в 1,5 раза, до 164 миллиардов рублей, говорится в обзоре Банка России.

"В 2018 году быстрый рост портфелей микрофинансовых организаций продолжился, несмотря на снижение числа участников в государственном реестре… Портфель микрозаймов в 2018 году увеличился в 1,5 раза, до 164 миллиардов рублей", — говорится в обзоре.

Количество участников государственного реестра МФО сократилось на 269 организаций, до 2,002 тысячи. По сравнению с предыдущими годами сокращение количества участников в реестре было не таким значительным, указывает регулятор.

Доля займов физическим лицам в структуре портфеля по итогам года выросла на 3,2 процентного пункта и составила 82%. Доля займов "до зарплаты" на протяжении года составляла 22-23% совокупного портфеля, а в объеме выданных в течение года займов доля сегмента составила 43%.

Средний размер займа физическим лицам по итогам прошлого года практически не изменился и составил 10,3 тысячи рублей.

Отмечается также, что в прошедшем году МФО активно развивали цифровые каналы продаж – доля онлайн-займов в структуре выдачи составляла около 30%, основная их часть приходилась на сегмент займов "до зарплаты".