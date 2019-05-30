МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль Газпромбанка по МСФО в первом квартале снизилась на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 13,5 миллиарда рублей, сообщает банк в четверг.

"В первом квартале 2019 года чистая прибыль группы составила 13,5 миллиарда рублей, а совокупный доход, включающий, в том числе, валютную переоценку иностранных вложений группы, – 9,6 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Чистый процентный доход группы за квартал вырос на 13,6% и составил 35,7 миллиарда рублей. Чистая процентная маржа составила 2,8% и увеличилась на 0,1 процентного пункта по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года, при этом осталась неизменной в сравнении с показателем 2018 года в целом.

Рентабельность капитала выросла на 1,3 процентного пункта — до 8,1% Рентабельность активов достигла 0,8%, увеличившись на 0,2 процентного пункта. Активы группы на 31 марта показали снижение на 5,7% по сравнению с концом прошлого года и составили около 6,159 триллиона рублей.

Совокупный капитал группы составил 771,4 миллиарда рублей на 31 марта, прирост по сравнению с концом прошлого года составил 14%.