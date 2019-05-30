МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Чистый убыток банковской группы "Альфа-банк", в которую в частности входят АО "Альфа-банк" и ABH Financial, по итогам первого квартала 2019 года по МСФО составил 22,72 миллиарда рублей против прибыли в 12,05 миллиарда рублей годом ранее, следует из материалов группы.

Чистые процентные доходы банка выросли на 15,6% и составили 34,979 миллиарда рублей. Убыток до налогообложения составил 28,376 миллиарда рублей против прибыли в 15,753 миллиарда рублей годом ранее.

Обязательства банка по состоянию на 31 марта 2019 года составили 2,75 триллиона рублей против 2,8 триллиона рублей на конец 2018 года. Активы составили 3,244 триллиона рублей против 3,321 триллиона рублей.

Альфа-банк основан в 1990 году, является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.