МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Прибыль банка "Уралсиб" по МСФО за первый квартал снизилась в 3,4 раза и составила 1,38 миллиарда рублей, говорится в квартальной отчетности банка.

Чистый процентный доход при этом увеличился на 26,68% — до 6,5 миллиарда рублей, а чистый комиссионный доход снизился на 11,28% — до 1,6 миллиарда рублей. Объем активов банка снизился на 1,18% — до 498,4 миллиарда рублей.

Капитал банка увеличился на 4,13% и составил 87,8 миллиарда рублей.