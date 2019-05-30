МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Не успела компания "Связной" пережить объединение с "Евросетью" и погасить большую часть долгов, как над ней нависли новые неприятности. Ее партнер — "ВТБ Страхование" — потребовал от компании полностью погасить долг и проценты по нему. Сумма долга на конец апреля оценивалась в 2,132 млрд рублей.

Причиной "ВТБ Страхование" называет невыполнение обязательств: по состоянию на 24 апреля 2019 "Связной" не в полном объеме перечислял страховые премии физлиц согласно заключенному агентскому договору. Фактически за январь-февраль сумма отработанного агентского вознаграждения составила всего 420 млн рублей, говорится в имеющихся в распоряжении "Прайм" документах.

ИСТОРИЯ ДРУЖБЫ

Партнерство "ВТБ Страхование" и "Связного" началось четыре года назад. В феврале 2015 года они заключили заключили агентский договор (имеется в распоряжении редакции), в соответствии с которым АО "Связной Логистика" выступал агентом, продавая полисы ВТБ. Агентские страховые премии за вычетом суммы вознаграждения подлежали перечислению на расчетный счет Страховщика в течение 45 дней с момента подписания соответствующих отчетных актов.

За эти годы у "Связного" произошло немало интересных событий. В 2017 годы началось объединение компаний "Связной" и "Евросеть" – последняя принадлежала "Мегафону". По итогам сделки дочерняя структура "Мегафона" — компания Lefbord Investment Ltd. (оператор «Евросети») получила 25 % плюс одну акцию кипрской DTSRetail LTD (оператор "Связного") и два места в совете директоров.

Сделка была закрыта в конце мая 2018 года. Основным акционером объединенной компании является группа SLV Олега Малиса (75% минус одна акция), миноритарная доля принадлежит "Мегафону". По состоянию на конец 2018 года розничная сеть объединенной компании составляет 5,5 тысяч торговых точек более чем в 900 городах России, которые ежедневно посещает более 2 млн человек.

Новым владельцам, однако, достался не только бизнес, но и долги "Евросети". Хоть АО "Связной логистика" по итогам 2017 года и получило чистую прибыль в размере 2,2 млрд рублей, по данным Росстата ее кредиторская задолженность выросла с 23,6 млрд рублей в 2016 году до 33,8 млрд рублей в 2017 году.

НОВЫЕ УСЛОВИЯ

"ВТБ Страхование" в сложной ситуации пошел навстречу партнеру. Согласно дополнительному соглашению, заключенному в августе прошлого года, страховщик перечислил в пользу АО "Связной логистика" 2,5 млрд рублей в качестве предоплаты агентского вознаграждения. Агент же по договору должен был обеспечить заключение договоров страхования в первом квартале этого года почти на 1 млрд рублей. Однако этого не произошло.

По состоянию на 24 апреля 2019 "Связной" не в полном объеме выполнил обязательства по перечислению страховых премий. Фактически за январь-февраль сумма отработанного агентского вознаграждения составила всего 420 млн руб.

Согласно договору, страховщик имеет право потребовать возврат предоплаченного агентского вознаграждения, не учтенного в актах выполненных работ и штраф в размере 8% за период пользования денежными средствами, начиная с 1 января 2019 года до момента их возврата. По состоянию на 25 апреля 2019 года сумма к возврату составила 2 млрд 80 тысяч рублей, а штраф – 52 млн 427 тысяч рублей. Если деньги не будут возвращены, "ВТБ Страхование" обратится с исковым заявлением в суд для защиты своих законных прав и интересов, говорится в письме страховщика в адрес ритейлера.

Для последнего подобный иск совсем некстати. Буквально на днях стало известно о завершении слияния группы "Связаной" с "Евросетью", компания сменила гендиректора. Ее многолетний руководитель – брат Олега Малиса Александр Малис – покинул свой пост. Вместо него объединенную компанию возглавит Оксана Гуськова, в настоящее время занимающая пост старшего вице-президента по коммерческой деятельности.

Компания сформировала единую IT-инфраструктуру, осуществила переход на общую логистическую систему, произвела слияние юридических лиц. Итогом интеграции стало появление на российском рынке крупного игрока с огромным потенциалом роста, говорится в сообщении компании.

На этом фоне судебные разбирательства с "ВТБ Страхованием" нанесут не только репутационный удар, но и могут привести к проблемам с перекредитованием ритейлера, считают эксперты. По их мнению, оптимально было бы решить проблемы, не дожидаясь судебных разбирательств – возможно, договорившись с партнером о сотрудничестве на новых условиях.