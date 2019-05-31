МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ, Гульнара Вахитова, Диляра Солнцева. На следующей неделе на площадке ПМЭФ соберутся тысячи участников, среди которых будут и представители европейских компаний. Председатель совета директоров Банка Интеза, который также возглавляет ассоциацию "Познаем Евразию", Антонио Фаллико традиционно помогает итальянским коллегам принять участие в форуме. Как Италия будет представлена на ПМЭФ, в каких сферах итальянским компаниям интересно сотрудничество с Россией, будет ли Intesa Sanpaolo продолжать финансировать российские нефтегазовые проекты и о том, как развивается бизнес группы на Украине, Фаллико рассказал в интервью агентству "Прайм".

- Добрый день. В марте вы говорили, что Банк Интеза и "Новатэк" близки к предметным договоренностям по финансированию проекта "Арктик СПГ-2". Есть ли обновление по этой теме?

— Мы продолжаем переговоры. Надеюсь, что они закончатся как можно скорее. Со стороны "Новатэка" мы видим очень много доброй воли, никакой предвзятости нет и со стороны нашей материнской группы Intesa Sanpaolo. У нас очень хорошие отношения с этой российской компанией. Мы надеемся, что это сотрудничество продолжится.

- Как вы считаете, может ли стать толчком по более активному финансированию "Арктик СПГ" то, что сейчас власти хотят развивать Северный морской путь?

— Пока перед нами такой вопрос не ставили. Они воспринимают нас как банк-партнер. Я был бы счастлив, если бы нам предложили финансировать еще какие-то другие проекты.

- В марте вы также отмечали, что Банк Интеза продолжает обсуждать с "Газпромом" участие в финансировании "Северного потока-2"…

— Моя позиция не меняется. У нас с "Газпромом" хорошие двусторонние отношения. Сейчас мы говорим об участии в финансировании этой компании. В основном деньги идут на строительство Амурского ГПЗ. Нам это особенно интересно, потому что там есть итальянский партнер — Maire Tecnimont.

Амурский ГПЗ — очень большой, амбициозный проект, который оценивается в 28-30 миллиардов евро. Мы выдали этой компании бридж-кредит на проведение IPO. Также рассматриваем возможность потом заключить синдицированный кредит — в спокойной обстановке, без давления со стороны рынка. Если пойдет речь о синдицированном кредите, мы обратимся с предложением организовывать его. Мы надеемся на продолжение участия в этом проекте.

Что касается "Северного потока-2", то я всегда говорил: как только мы будем точно уверены, что проект будет реализован, получив все разрешения со стороны Евросоюза, мы будем готовы оперативно рассмотреть возможность и целесообразность участия в его финансировании.

- У группы Intesa Sanpaolo есть банк на Украине. Каковы планы по развитию бизнеса этого банка? Ожидаете ли вы от новых властей Украины создания активного эффективного бизнес- и инвестиционного климата в стране?

— Мы купили этот банк в 2007 году в результате тендера. До этого он принадлежал прежнему мэру Киева. Потом появились санкции. Мы решили "заморозить" этот банк и перевели его в подчинение одному из подразделений нашей миланской материнской компании Light Capital. Мы не были готовы его активно развивать, но не было и возможности его закрывать. В таком замороженном состоянии мы его и держали.

Прогнозируя уход прежнего президента Украины, мы вернули его в департамент, который курирует зарубежные банки. И мы туда направили руководителем бывшего председателя правления Банка Интеза. Мы хотим разобраться с тем, что там происходит. Мы можем посмотреть, какие открываются возможности у этого банка, отследив первые шаги нового президента Украины.

Пока специальной стратегии развития у нас там нет. Я и сам думал, что не следует уходить с этого рынка: рано или поздно ситуация изменится. Вот прошло пять лет. Не секрет, что мы каждый год теряем там деньги.

Новый президент Владимир Зеленский встречался с иностранными банкирами, Интезу тоже позвал. Пока просто познакомился. Но это все равно позитивный сигнал.

Может быть, через некоторое время и нужно будет серьезно подумать об этом проекте. Ведь и самой Украине, конечно, интересно сохранить у себя всех иностранных игроков. Посмотрим… Пока положение сложное.

- На следующей неделе в Санкт-Петербурге пройдет ПМЭФ. Какие мероприятия вы планируете организовать на нём? В каких будете принимать участие?

— Как и в прошлые годы у нас две основные инициативы. В среду, 5 июня, в рамках дня малого и среднего бизнеса мы готовим специальную сессию, которая называется "Инновации в отношениях между крупным и малым бизнесом". С этой целью мы пригласили для дискуссии по два представителя от каждой страны из числа очень крупных российских и итальянских компаний, имеющих опыт работы с малым бизнесом. Малые и средние компаний, конечно, тоже будут. Упор мы сделаем на действительно небольшие компании, в том числе, на те стартапы, которые, с нашей точки зрения, имеют большое будущее.

Задача – показать инновационные отношения между большими и малыми компаниями, подробно обсудить интересные наработки, перенять итальянский или российский опыт: найти то, что объединяет, и то, чему мы можем научиться друг у друга.

А 6 июня мы проводим традиционный классический круглый стол, где планируется участие руководителей крупного бизнеса как Италии, так и России. Например, мы пригласили руководителей Pirelli и "Ростеха". Мы знаем, что они активно сотрудничают, и в процессе обсуждения хотим проанализировать и показать, все ли в этом сотрудничестве идет хорошо, и чем, может быть, следует помочь. Этот интерес идет именно от самих предприятий. На круглом столе также будут и Enel, и Eni, и другие итальянские гиганты. Если кратко сказать, в мероприятии примут участие представители 90% всего бизнеса, который существует между Россией и Италией.

- А какую культурную программу итальянцы привезут в Петербург?

— Для участников форума мы с удовольствием предлагаем немного итальянского колорита. Так, 5 июня, мы уже традиционно, третий год подряд, открываем для посетителей ПМЭФ итальянский ресторан. Он будет носить яркое имя "Звезда Италии", и во всем многообразии представит блюда итальянской области Лигурия. Особо следует отметить, что Лигурия будет представлена в Санкт-Петербурге в качестве почетного гостя форума. А ее делегацию возглавят губернатор области и мэр города Генуи.

Для культурной программы форума мы пригласили знаменитый Филармонический оркестр театра Carlo Felice из Генуи. Кстати, художественному руководителю и генеральному директору Мариинского театра маэстро Валерию Гергиеву идея приглашения этого коллектива очень понравилась. Для выступления генуэзскому оркестру предоставлен концертный зал Мариинского театра.

- Планирует ли Банк Интеза подписать на ПМЭФ соглашения с другими компаниями или банками?

— Я думаю, что во время форума будут подписаны важные деловые соглашения. Уже от нескольких итальянских компаний пришли просьбы организовать подписание таких договоров. Посмотрим, сколько будет в этом конкретики.

- В каких сферах предполагаются подписания? Какого рода соглашения?

— Конечно, будет что-то финансовое, что-то в промышленной сфере, в частности, в турбиностроении.