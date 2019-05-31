МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ выдвинуло членов действующего совета директоров крымского банка РНКБ в новый состав совета, следует из распоряжения, опубликованного на сайте кабинета министров.

В список кандидатов в новый совет вошли вице-президент — директор по корпоративному бизнесу РНКБ Алексей Щербаков, первый замминистра финансов РФ Леонид Горнин, замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров, президент РНКБ Михаил Якунин, а также генеральный директор "Аккорд Инвеста" Олег Жестков.

РНКБ — системообразующий банк Крыма со 100%-ным государственным участием. Согласно данным БИР Аналитик, банк на 1 апреля занимал 40 место в банковской системе РФ с активами в размере 194,7 миллиарда рублей.