МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин предложил законодательно ограничить Центробанку РФ срок владения акциями банков, прошедших процедуру санации.

Минэкономразвития ранее разработало проект поправок в закон о защите конкуренции, который предусматривает запрет на приобретение Банком России и госбанками частных финансовых организаций.

"Я бы в этот закон внес бы еще меру, ограничивающую срок, когда Центральный банк может владеть акциями коммерческих банков. Скажем, пять лет или семь", — сказал Костин в ходе съезда Ассоциации банков России.

По его мнению, главным консолидатором государственного банковского сектора является не банк ВТБ, а регулятор. "За два года активы банков, которые мы купили, составили 450 миллиардов рублей. А Центральный банк прикупил банков или забрал аж на 6,5 триллионов, что в 14 раз больше", — отметил он.

Банк России с 2017 года начал применять новый механизм оздоровления банков через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора. По новому механизму ЦБ становится основным собственником санируемых банков с последующей продажей.

Первым крупным банком, который попал под санацию через ФКБС, стал "Открытие" — это произошло в конце августа 2017 года. Затем последовала череда санаций крупных банков – Бинбанк, Промсвязьбанк, "Траст", "Рост-банк", "Советский" и Азиатско-Тихоокеанский банк.