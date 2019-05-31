МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Инвесторы за неделю по 29 мая вывели из фондов, инвестирующих в российские активы (учитываются и фонды, ориентированные не только на РФ), 110 миллионов долларов против 158 миллионов долларов неделей ранее, говорится в обзоре компании "Сбербанк КИБ".

"Сбербанк КИБ" приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"Данные EPFR показывают отток из российских активов в 110 миллионов долларов за неделю по 29 мая и 158 миллионов долларов за неделю по 22 мая", — говорится в обзоре стратегов компании Коула Эйксона и Андрея Кузнецова.

Фонды, специализирующиеся исключительно на российском рынке (russia-dedicated funds), получили отток в 87 миллионов долларов, тогда как неделей ранее был зафиксирован приток в 9 миллионов долларов. Со стороны фондов GEM (глобальных фондов развивающихся рынков) зафиксирован отток в 130 миллионов долларов.

Развивающиеся рынки в целом зафиксировали отток почти в 1,9 миллиарда долларов против 3,9 миллиарда неделей ранее. Таким образом, за последние две недели был зафиксирован крупнейший отток из фондов развивающихся рынков с июня 2018 года.

Фонды GEM потеряли 96 миллионов долларов против 2,7 миллиарда неделей ранее. Американские фонды зафиксировали отток в 8,2 миллиарда долларов, европейские — 1,8 миллиарда долларов. Китай продемонстрировал худшую динамику в сегменте стран группы БРИКСТ (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка и Турция — ред.): отток составил 1,8 миллиарда долларов против 2,2 миллиарда неделей ранее. Эксперты связывают такие показатели с эскалацией торговой войны с США. Индия оказалась единственной страной группы, получившей положительный показатель — 179 миллионов долларов.