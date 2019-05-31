МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. ЦБ РФ полагает, что сможет реализовать санированные через Фонд консолидации банковского сектора банки раньше, чем в течение предложенных главой ВТБ пяти-семи лет, а вот законодательное ограничение сроков владения регулятором такими банками может привести к их продаже за бесценок, заявил журналистам зампред регулятора Василий Поздышев.

Глава ВТБ Андрей Костин ранее в пятницу предложил законодательно ограничить Центробанку РФ срок владения акциями банков, прошедших процедуру санации, например пятью-семью годами.

"Мы предполагаем, что в сроки раньше, чем озвучены сейчас — то есть пять-семь лет — выставлять полностью или частично банки, санируемые через ФКБС", — сказал Поздышев.

"Если законом будет ограничен какой-то конкретный срок владения, я вижу в этом определенный риск, что Центральный банк просто для того, чтобы соблюсти это законодательное ограничение, будет вынужден продавать хорошие активы, финансово оздоровленные активы, прибыльные актива за бесценок. Это было бы неправильно", — отметил он.

Зампред ЦБ подчеркнул, что у регулятора в любом случае нет цели удерживать эти активы "бесконечно долго".