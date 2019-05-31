МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Наблюдательный совет банка "ФК Открытие" рекомендовал направить на дивиденды по результатам 2018 года 2 миллиарда рублей единственному акционеру — Центральному банку России, следует из материалов банка.

"Распределить прибыль ПАО Банк "ФК Открытие" по результатам 2018 года в следующем порядке:… отчисления для выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО Банк "ФК Открытие" — 2 миллиарда рублей", — говорится в сообщении банка.

ЦБ в 2017 году взял на санацию через УК Фонда консолидации банковского сектора "Открытие" и Бинбанк. В начале февраля 2018 года регулятор объявил о решении объединить эти банки, за исключением доли плохих и непрофильных активов. Юридически объединение завершилось 1 января 2019 года.