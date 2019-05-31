МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль ВЭБа по МСФО в первом квартале составила 17,6 миллиарда рублей против убытка в 21,5 миллиарда за аналогичный период прошлого года, следует из отчета госкорпорации.

Чистый процентный доход за отчетный период вырос на 35,8%, до 16,7 миллиарда рублей.

ВЭБ.РФ — национальный банк развития, в задачи которого входит содействие государственной социально-экономической политике, повышению конкурентоспособности национальной экономики и ее модернизации на инновационной основе.