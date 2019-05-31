МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. ЦБ РФ с 1 июля повышает норматив обязательных резервов по валютным вкладам на 1 процентный пункт — до 8%, говорится в сообщении регулятора.

"Банк России принял решение о повышении с 1 июля 2019 года на 1 процентный пункт нормативов обязательных резервов по обязательствам перед физическими лицами в иностранной валюте для банков с универсальной лицензией, банков с базовой лицензией и небанковских кредитных организаций — до 8%", — сказано в сообщении.

Данное решение направлено на дестимулирование роста валютных обязательств в структуре пассивов кредитных организаций. Иные нормативы обязательных резервов оставлены без изменений.

В апреле первый зампред Банка России Ксения Юдаева говорила, что ЦБ не исключает повышения обязательных нормативов резервирования на вклады в валюте. Тогда она отмечала, что регулятор обсуждает широкий круг изменений, которые привели бы разброс ставок отчислений в фонд страхования вкладов по валютным вкладам в соответствие с фактическим уровнем процентных ставок по ним.