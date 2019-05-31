МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Банк "Открытие" в случае достижения запланированных финансовых результатов в 2019 году увеличит выплаты дивидендов по итогам года, приводятся в сообщении кредитной организации слова главы банка Михаила Задорнова.

Наблюдательный совет банка "Открытие" ранее в пятницу рекомендовал направить на дивиденды по результатам 2018 года 2 миллиарда рублей единственному акционеру — Центральному банку России.

"В случае достижения запланированных финансовых результатов в 2019 году, а итоги первых пяти месяцев вселяют уверенность в это, сумма дивидендов увеличится", — приводятся слова Задорнова в пресс-релизе банка.

ЦБ в 2017 году взял на санацию через УК Фонда консолидации банковского сектора "Открытие" и Бинбанк. В начале февраля 2018 года регулятор объявил о решении объединить эти банки, за исключением доли плохих и непрофильных активов. Юридически объединение завершилось 1 января 2019 года.