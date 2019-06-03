МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Сбербанк и азербайджанская SOCAR создали совместное предприятие "Сокар Энергоресурс", которое займется поставками нефти для переработки на Антипинский НПЗ, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники и данные ЕГРЮЛ.

По словам одного из источников, SOCAR хочет успеть к июлю начать процессинг на Антипинском НПЗ. Другой источник газеты утверждает, что СП будет закупать нефть у крупных нефтекомпаний, в частности "Лукойла" и "Сургутнефтегаза".

Согласно ЕГРЮЛ, кипрской Socar Russia Investments Ltd принадлежит в СП доля в 60%, структуре Сбербанка "СБК Комплект" — 40%. Среди видов деятельности предприятия — торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами; добыча сырой нефти и нефтяного газа; транспортирование по трубопроводам нефти и нефтепродуктов.

Гендиректором СП назначен Фарид Джафаров, который также возглавляет российского трейдера SOCAR "Сокар Рус".

Антипинский НПЗ (Тюмень) находится под контролем Сбербанка, своего крупнейшего кредитора. Банк 23 мая сообщил, что его группа получила право собственности на 100% акций холдинговой компании Vikay Industrial Limited, контролирующей 80% акций АО "Антипинский НПЗ", обратив взыскание на заложенное имущество завода.

Глава Сбербанка Герман Греф в прошлую пятницу заявил, что Сбербанк надеется в ближайшее время выйти на структурирование сделки по продаже Антипинского НПЗ. В конце мая в банке заявили, что Сбербанк ведет переговоры о продаже НПЗ с потенциальными инвесторами, в том числе с SOCAR.