МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Компания Facebook начала переговоры с комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) по планам создания собственной цифровой валюты GlobalCoin, сообщает газета Financial Times со ссылкой на заявления главы регулятора.

Как пишет издание, глава CFTC Кристофер Джанкарло (Christopher Giancarlo) заявил, что комиссия находится на "очень ранний стадии переговоров" с Facebook. "Мы очень заинтересованы в том, чтобы лучше понимать это", — прокомментировал Джанкарло планы Facebook по запуску собственной криптовалюты.

CFTC контролирует торговлю фьючерсами и деривативами, поэтому любой финансовый инструмент, связанный с GlobalCoin, подпадет под его надзор.

В конце мая СМИ сообщили, что Facebook намерен запустить собственную криптовалюту GlobalCoin в следующем году, а подробности проекта ожидаются летом этого года. По данным СМИ, глава компании Марк Цукерберг в апреле встречался с главой Банка Англии Марком Карни для обсуждения возможностей и рисков, связанных с запуском цифровой валюты. Также компания обращалась за консультациями по поводу операционных и нормативных рисков к представителям министерства финансов США.

В декабре 2018 года СМИ сообщали, что Facebook работает над созданием криптовалюты для осуществления денежных переводов через мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании. При этом уточнялось, что компания разрабатывает stablecoin, то есть криптовалюту, привязанную к доллару, чтобы минимизировать ее волатильность.

Facebook — одна из крупнейших социальных сетей, основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook имеет 1,56 миллиарда ежедневных активных пользователей и 1,38 миллиарда ежемесячных активных пользователей по состоянию на март 2019 года. Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.